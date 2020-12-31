Алсу показала подросшего сына Рафаэля

https://static.news.ru/photo/f7069472-4c44-11eb-a3eb-fa163e074e61_660.jpg Алсу Фото: alsou_a/instagram.com

Певица Алсу выложила в социальной сети снимок, запечатлевший подросшего сына Рафаэля. Артистка является образцовой мамой — она воспитывает в браке с бизнесменом Яном Абрамовым троих детей.

При этом дочерей Алсу Сафину и Микеллу поклонники певицы видят довольно часто. А вот фото Рафаэля появляется в социальной сети довольно редко. По всей видимости, в новогодние праздники Алсу решила сделать исключение и порадовать фанатов новым интересным контентом.

alsou_a/instagram.com

Стоит отметить, что Новый год звёздная семья отметила в Дубае. Сначала певица выложила общее семейное фото, а уж затем сфотографировала Рафаэля отдельно. Несмотря на то что лица мальчика не видно, можно сделать вывод, что он значительно подрос.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Лера Кудрявцева попросила у подписчиков совета, как вылечить дочь Машу, у которой температура резко подскочила до 38,5 градуса. Об этом она написала на своей официальной странице в социальной сети Instagram. На помощь пришла певица Алсу. Она предложила избавиться от недуга с помощью гомеопатии.

Фанаты Кудрявцевой обратили внимание — аконит и белладонна являются ядовитыми растениями, а к гомеопатии не стоит серьёзно относиться.