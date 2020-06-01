Алсу впервые показала трёхлетнего сына

https://static.news.ru/photo/1d08a7f4-a467-11ea-bca5-fa163e074e61_660.jpg Алсу Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Алсу впервые показала фото с трёхлетним сыном Рафаэлем. Мальчика певица предусмотрительно повернула спиной к камере, чтобы не было видно его лица.

На фото певица снялась со всеми своими детьми от бизнесмена Яна Абрамова. Алсу воспитывает троих детей: старшей дочери Сафине 13 лет, её артистка называет ответственной и чуткой. Вторая дочь 36-летней певицы - Микелла уже известна по шоу «Голос. Дети», ей 11 лет.

А вот младшего сына певица никогда не показывала широкой публике, чтобы уберечь ребёнка от излишнего внимания прессы и поклонников. Своих дочерей, напомнила артистка в Instagram, она тоже вывела в свет, когда им исполнилось по пять лет.

Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото! С Днем защиты детей! Берегите друг друга, — подписала снимок певица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская поп-певица Алсу провела прямой эфир с поклонниками в Instagram. СМИ обратили внимание на аксессуар исполнительницы — серьги стоимостью около 9 миллионов рублей.