https://static.news.ru/photo/31e831ee-50fc-11ea-9b28-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва призналась, что не раз прибегала к помощи пластической хирургии, чтобы оставаться молодой. Но сейчас врачи запретили ей ложиться под нож хирурга из-за проблем с сердцем.

Однако, певица всё же рассказала, какие процедуры она делает, чтобы выглядеть моложе своих лет.

Я делала маленькие подтяжки и легкие операции. У меня кожа хорошая и хорошие друзья — пластические хирурги. Они могут убрать кисту под местным наркозом, — заявила Примадонна в программе «Ты не поверишь!».

Пугачёва рассказала, что пользуется специальными кремами, которые ей привозят из Израиля. Она смешивает их с витамином Е. К тому же, у певицы «хорошая генетика», считает артистка.

Пугачёва не исключает возможности в очередной раз обратиться к пластическим хирургам. Сейчас ей это пока не надо, но может понадобиться в будущем. Певица интересуется всеми новинками косметологии, в частности, она в курсе того, что люди колют стволовые клетки — «не боятся ведь».

Подруга певицы и коллега по цеху Лайма Вайкуле советует певице обратиться в американскую клинику. Она уверена, что все подобные операции необходимо делать в США.

По врачам Пугачёва давно не ходит, так как не жалуется на своё здоровье. Единственное, её регулярно посещает массажист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка Алла Пугачёва назвала свою заветную мечту — побывать на свадьбах своих повзрослевших детей. Певице скоро исполнится 71 год, её детям-близнецам Гарри и Лизе нет семи лет.