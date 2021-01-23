Алибасова госпитализировали в реанимацию

https://static.news.ru/photo/a9b51204-5ccd-11eb-85ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов был экстренно госпитализирован. В медицинское учреждение его привёз сын Алибасов-младший.

На текущий момент знаменитость находится в отделении наркологии. Осмотрев продюсера «нанайцев», врачи приняли решение поместить его в отделение неотложной помощи. Бари Каримовичу, как передаёт Пятый канал стало плохо после употребления алкогольных напитков в больших количествах.

Как рассказывают очевидцы, в последние несколько недель состояние Алибасова-старшего сильно ухудшилось. Свидетели событий рассказывают, что медиаперсона плохо стоит на ногах, а один раз даже упал с лестницы, сильно ударившись.

На данный момент Алибасов находится в больнице. Медики проводят все необходимые обследования.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкальный продюсер Бари Алибасов решил вернуться к своей жене, артистке Лидии Федосеевой-Шукшиной, с которой в конце прошлого года оформил официальный развод, но решение ещё не вступило в силу. Шоумен понял, что его жизнь потеряла всякий смысл.

Пресс-секретарь продюсера Вадим Горжанкин подтвердил, что без бывшей жены Алибасов тоскует и все его разговоры только о Лидии Николаевне.

Артистка очень обижена на Алибасова. Особо её раздражает, что муж закрутил роман с молодой художницей Викторией Полторацкой во время брака.