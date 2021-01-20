Алибасов решил вернуться к Федосеевой-Шукшиной

https://static.news.ru/photo/767560ae-5b35-11eb-9323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Бари Алибасов решил вернуться к своей жене, артистке Лидии Федосеевой-Шукшиной, с которой в конце прошлого года оформил официальный развод, но решение ещё не вступило в силу. Шоумен понял, что его жизнь потеряла всякий смысл.

Лида — главная любовь моей жизни. Какую я женщину упустил! Без неё я не я! Моя жизнь потеряла всякий смысл! — заявил Алибасов.

Пресс-секретарь продюсера Вадим Горжанкин подтвердил, что без бывшей жены Алибасов тоскует и всего его разговоры только о Лидии Николаевне.

Артистка очень обижена на Алибасова. Особо её раздражает, что муж закрутил роман с молодой художницей Викторией Полторацкой во время брака.

Зачем он меня так унижает? — возмущена Федосеева-Шукшина.

Сам Алибасов считает художницу меркантильной особой и планирует добиваться расположения бывшей жены.

Как пишет «Собеседник», также музыкальный продюсер рассматривает возможность возобновления отношений с бизнесвумен Ляной Фридман. Женщина рассказала, что Алибасов пытается найти её номер, чтобы позвонить. Она настроена решительно и не желает прощать шоумена.

Пусть катится к Шукшиной, — отметила бывшая пассия Алибасова.

Она подчеркнула, что Федосеева-Шукшина обязательно примет продюсера обратно, поскольку не может без мужского внимания.

Куда ему ещё деваться: либо назад в психушку, либо к Федосеевой-Шукшиной под бочок! Думаю, Барик остановится на втором варианте! — считает Ляна Фридман.

Как писал NEWS.ru, адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что артистка очень переживает за состояние Бари Каримовича, поскольку к создателю группы «На-На» в квартиру никого не пускают. Также Алибасов не отвечает на звонки.