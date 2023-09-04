Альфа-Банк нашел нового амбассадора на замену Урганту Новым амбассадором Альфа-Банка вместо Урганта стал рэпер Баста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Баста

Рэпер Баста стал новым амбассадором Альфа-Банка вместо телеведущего Ивана Урганта, сообщается на сайте кредитной организации. Рэп-исполнитель станет героем новых креативных проектов банка и примет участие в серии мероприятий для предпринимателей.

Альфа-Банк представил героя ТВ-кампании про умных и свободных — людей, которые создают сервисы банка и пользуются ими. Таким героем стал музыкант и продюсер Василий Вакуленко, Баста, — сообщили в банке.

С 2020 года лицом рекламной кампании банка был телеведущий Иван Ургант, чье шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир Первого канала после начала специальной военной операции на Украине. С того момента Ургант не появлялся на публичных мероприятиях в России вплоть до апреля 2023 года, когда ведущий посетил премьеру фильма «Вызов». Тогда Ургант в разговоре с журналистами пообещал, что обязательно вернется в эфир.

В мае 2023 года Баста и Ургант оба были упомянуты в списке, распространившемся в Сети, куда кроме них вошли еще 97 человек, которым приписывалось участие в финансировании украинской армии. Ургант назвал обвинения странными и написал в соцсетях, что если будет комментировать каждую ложь про себя, то у него не останется времени на что-то более важное в его жизни.