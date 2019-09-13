Народный артист РФ Александр Розенбаум выписался из московской клиники после операции. На днях музыканту удалили раковую опухоль.
Как сообщила продюсер певца Белла Купсина, он даже успел посетить концерт памяти Иосифа Кобзона в Государственном Кремлёвском дворце.
Александр Яковлевич был вчера в Кремлёвском дворце, его выписали. У него всё хорошо, — рассказала она в беседе с
ТАСС.
Ранее News.ru писал, что поэт проходил лечение в Московском научно-исследовательском институте имени Герцена. У него диагностировали онкологию. Операцию он перенёс успешно.