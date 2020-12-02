Актёра Павла Прилучного выписали из больницы

https://static.news.ru/photo/75a48afe-3495-11eb-a587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Павел Прилучный, известный по сериалу «Мажор», выписан из больницы после госпитализации с серьёзными травмами, заявила агент артиста Екатерина Сычёва.

Его выписали, всё с ним окей. С собаками гуляет, — отметила Сычёва, слова которой приводит Life.

23 ноября Прилучный попал в московскую клинику имени Пирогова с травмами лица. Актёра поместили в палату отделения травматологии. Когда он обратился в больницу, он был трезв. 24 ноября калининградская полиция пришла к владельцу клуба «Завод» Владимиру Семёнову после анонимного заявления о драке между ним и актёром Павлом Прилучным.

Ранее NEWS.ru писал, что госпитализированному и прооперированному актёру Павлу Прилучному, ранее получившему травмы лица в драке, в больнице создали комфортные условия.

Проведать актёра регулярно приезжала звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, она приносила знаменитому пациенту всё необходимое и даже заказывала еду с доставкой в больницу в дорогих ресторанах.