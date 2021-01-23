Актёр Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой девушкой

https://static.news.ru/photo/b2c99692-5d83-11eb-8736-fa163e074e61_660.jpg Павел Деревянко и Алёна Иванова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спустя месяц после расставания с гражданской женой и матерью своих двух дочерей Дарьей Мясищевой, 44-летний актёр Павел Деревянко вышел в свет с новой девушкой.

Артист представил свою возлюбленную Алёну Иванову на церемонии вручения премии «Золотой орёл», которая состоялась 22 января на «Мосфильме» и разместил видео в сторис в Instagram.

Иванова профессионально занимается бальными танцами и является чемпионкой мира. Девушка значительно моложе своего избранника. О том, как пара познакомилась, ничего не известно. Однако Деревянко комментирует все посты Алёны в соцсетях.

У актёра от предыдущих отношений есть две дочери. Старшей — Вере — 10 лет, а младшей — Александре — 6 лет.

Деревянко и Мясищева не регистрировали брак. Дарья — внучка советского авиаконструктора Владимира Мясищева. Она юрист по образованию, но предпочла заниматься бизнесом. Несколько лет назад открыла собственную пекарню. В 2019 году семья приобрела участок на Алтае и строила там дом.

Ранее Деревянко признался, что смог покинуть Россию с помощью своих высокопоставленных друзей. В начале января он не смог вылететь из России из-за задолженности перед государством. 2 января актёр опубликовал из аэропорта сторис, где радостно говорит, что вместе с дочкой Варварой улетает в тёплые края, но позже мрачно сообщает о рухнувших планах. Артист подчеркнул, что дико расстроен.