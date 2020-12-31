Деревянко с дочкой не выпустили из страны из-за долгов

https://static.news.ru/photo/e57d03b2-4cc6-11eb-a2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёру Павлу Деревянко запретили выезжать из страны. Не знавший о запрете артист вместе с дочкой отправился в аэропорт, где на контроле ему сообщили о задолженности перед государством.

В ролике, который актёр опубликовал в сторис Instagram, он идёт с Варварой по аэропорту и радостно говорит, что они вдвоём улетают в тёплые края, будут оттуда «всё рассказывать и показывать». Однако уже в следующем видео Деревянко мрачно сообщает о рухнувших планах.

У меня вылезли какие-то штрафы неоплаченные. Два штрафа за превышение скорости и налог на машину стоимостью, то есть величиной 56 тысяч рублей. Вот. У меня машины нет уже полтора года! — удивился Деревянко.

Артист отметил, что это очень странно, поскольку полтора месяца назад он летал в Турцию и таких проблем не возникало. По его словам, они с дочкой дико расстроены.

Ранее NEWS.ru писал, что на 1 декабря в России действовало 4,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из страны. За весь 2020 год приставы вынесли свыше 8,3 млн таких постановлений.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) советует россиянам при планировании отдыха за границей проверить в банке данных ведомства наличие долгов, из-за которых им могут запретить выезд из страны. Узнать необходимые сведения можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте ведомства.