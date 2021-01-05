«Порешали вопросы»: Деревянко рассказал, как смог вылететь из России

https://static.news.ru/photo/c8d5e212-5011-11eb-ac57-fa163e074e61_660.jpg Павел Деревянко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

44-летний актёр Павел Деревянко признался, что смог покинуть Россию с помощью своих высокопоставленных друзей. Об этом артист рассказал в сторис Instagram.

Деревянко поблагодарил «друзей и товарищей», которые «порешали вопросы», после чего он с дочкой Варварой смог улететь на Мальдивы. Ограничения на вылет из России были сняты за сутки. Артист подчеркнул, что у этой ситуации есть две стороны: хорошая и плохая. Но для него всё произошедшее «к счастью».

Ранее Деревянко не смог вылететь из России из-за задолженности перед государством. 2 января актёр опубликовал из аэропорта сторис, где радостно говорит, что вместе с дочкой Варварой улетает в тёплые края, но позже мрачно сообщает о рухнувших планах. Артист подчеркнул, что дико расстроен.

Оказалось, что у звезды «Домашнего ареста» образовалась задолженность перед государством: два штрафа за превышение скорости, а также неоплаченный налог на автомобиль в размере 56 тысяч рублей. Актёр очень удивился, ведь машины у него нет уже полтора года, кроме того, полтора месяца назад он летал в Турцию и никаких ограничений не было.

Как писал NEWS.ru, на 1 декабря в России действовало 4,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из страны. За весь 2020 год приставы вынесли свыше 8,3 млн таких постановлений.

Федеральная службы судебных приставов (ФССП) посоветовала россиянам перед поездкой проверить наличие долгов в банке данных ведомства, из-за которых им могут запретить выезд из страны. Данные можно узнать при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства.