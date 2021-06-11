Актёр Матвеев объяснил, почему Бузова закричала на сцене МХАТа

https://static.news.ru/photo/372ed17c-cab2-11eb-ae3e-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова сорвалась на крик во время выступления на сцене МХАТа имени Горького, чем развеселила публику, но для профессиональных артистов это можно считать провалом, рассказал в беседе с телеканалом «360» народный артист РФ Владимир Матвеев. Молодёжь не может выдержать «сценический темперамент» и подменяет его «истериками», объяснил актёр.

Потому что где взять силища-то душевные, поэтому подменяют это всё на психоз. Это наигрышем у нас считается, — добавил Матвеев.

10 июня, на сцене Московского художественного академического театра имени Горького состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» режиссёра Ренаты Сотириади. Главные роли исполнили Георгий Иобадзе (Иосиф Сталин), заслуженный артист РФ Максим Дахненко (Сильвестр Ломджария, руководитель группы рабочих) и Амина Синагатуллина (Наташа, дочь Ломджария). Звездой постановки стала исполнительница и телеведущая Ольга Бузова, которая предстала в образе певицы, оказавшейся в итоге шпионкой, Бэллы Шанталь.

МХАТ признал, что «хайпанул», пригласив Бузову. Худрук театра Эдуард Бояков тем не менее считает, что певица очень уважительно отнеслась к сцене и могла бы стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса». Он отметил, что певица была приглашена на роль в спектакле «Чудесный грузин», поскольку постановке нужен был образ человека из массовой культуры. По его словам, звезда отлично вписалась в сюжет пьесы, которая задаёт много этических вопросов, в том числе: «Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую?».

Ранее сообщалось, что российский актёр Сергей Безруков высмеял игру певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Артист поделился мнением о проекте с участием исполнительницы на закрытии фестиваля «Фабрика Станиславского» в Московском губернском театре. Во время выступления он не стал называть имя звезды, но зрители поняли, кого имел в виду Безруков.