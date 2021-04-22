Звезда «Начала» Эллиот Пэйдж впервые вышел на публику после смены пола

https://static.news.ru/photo/53d4603e-a36c-11eb-bd6f-96000091f725_660.jpg Эллиот Пейдж Фото: elliotpage/instagram.com

Канадский актёр Эллиот Пейдж впервые был замечен на публике после смены пола. Папарацци запечатлели звезду на прогулке с собакой, пишет ELLE.

На мужчине была надета чёрная толстовка, джинсы, тяжёлые ботики, а на лице чёрная маска. Сопровождал актёра его новый приятель — белоснежный щенок.

Пейдж долгое время скрывался от публики. Однако в последнее время всё чаще стал напоминать о себе поклонникам. Так, в марте он стал первым мужчиной-трансгендером, который попал на обложку журнала Time.

В прежней жизни актёр носил имя Эллен. Тогда он получил известность благодаря ролям в фильмах «Начало», «Американское преступление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Леденец» и «Джуно». В 2014-м он совершил каминг-аут как лесбиянка, после чего женился на танцовщице. В начале 2021 года пара развелась.

Как сообщалось, в декабре 2020 года 33-летний Пейдж сделал каминг-аут, опубликовав селфи как мужчина. Тогда же актёр отметил, что боится ненависти, агрессии и насилия, несмотря на наличие привилегий.