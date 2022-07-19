Актриса Железняк выразила соболезнования семье умершей звезды «Сватов»

Фото: kinopoisk.ru

Руслана Писанка

Актриса Олеся Железняк в разговоре с «360» выразила соболезнования семье звезды сериала «Сваты» Русланы Писанки, о смерти которой стало известно накануне. Она подчеркнула, что «скорбит со всеми» из-за потери коллеги по знаменитой комедии.

Скорблю со всеми, — отметила Железняк.

Свои соболезнования также выразил актер и телеведущий Оскар Кучера, который заявил, что актриса скончалась после тяжелой болезни.

Умерла моя приятельница, украинская актриса Руслана Писанка. Ей было всего 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни. Царствие небесное, — написал Кучера.

Руслана Писанка известна по участию в фильме «Ржевский против Наполеона» и ремейке «Кавказской пленницы». Кроме этого, она сыграла эпизодическую роль в четвертом сезоне сериала «Сваты».

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась в Германии на 57-м году жизни. Она перебралась в страну после начала военных действий на территории Украины. В одной из немецких больниц артистке диагностировали тяжелый недуг.