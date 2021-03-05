Актриса из «Звёздных войн» рассказала о травле в соцсетях из-за внешности

https://static.news.ru/photo/d5c6b6d8-7de6-11eb-97ee-96000091f725_660.jpg Келли Мари Трэн Фото: AdMedia/Global Look Press

Актриса Келли Мари Трэн, сыгравшая в одном из эпизодов «Звёздных войн» пилота космического корабля, пожаловалась на травлю в социальных сетях. По её словам, она и во время съёмок в фильме слышала в свой адрес сексистские и расистские высказывания.

Если кто-то не понимает меня или мой опыт, я не должна была терпеть их женоненавистничество и расизм. Может быть, им просто не хватает воображения, чтобы понять, что в мире живут разные люди, — рассказала Трэн в интервью изданию The Hollywood Reporter.

По её словам, она была вынуждена по этой причине отказаться от участия в нескольких проектах. Трэн добавила, что освободившееся время она посвятила эмоциональному восстановлению.

Как сообщал NEWS.ru, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ростом ксенофобии. Он подчеркнул, что мировому сообществу необходимо предпринять усилия, чтобы не допустить триумфа разрушительных идей, основанных на расизме и нетерпимости.

Ранее норвежский депутат Петтер Эйде выдвинул на Нобелевскую премию мира 2021 года американское движение Black Lives Matter (BLM). Он рассказал, что BLM помогло странам за пределами США бороться с расизмом в собственных обществах.