Актриса Екатерина Волкова рассказала о внеплановой операции

https://static.news.ru/photo/f7617e5e-fa83-11ea-96b3-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Волкова Фото: volkovawolka/instagram.com

Автор суперхита «Она» Екатерина Волкова почувствовала острую боль, из-за которой ей пришлось прибегнуть в медицинской помощи.

По словам 46-летней актрисы, врачи нашли в десне осколок зуба, с которым она ходила десять лет. Ей пришлось сразу сделать внеплановую операцию.

Я ходила с осколком лет десять, и вот, видимо, простыла и результат — воспаление, — поделилась звезда.

Артистка считает, что простудилась из-за холодов, которые резко обрушились. Она призвала всех одеваться теплее и следить за своим здоровьем.

Наступают холода, берегите себя, пожалуйста, утепляйтесь, и цените своих близких, которые могут вас пожалеть в такие минуты, позаботится — это очень важно, когда есть такие рядом. Простите за моё нытьё, меня вот как раз сейчас некому пожалеть — поэтому пишу вам, — отметила Волкова.

Подписчики решили поддержать актрису. Они пожелали ей обращать внимание на позитивные моменты, которые происходят в её жизни.

Как ранее писал NEWS.ru, российская оперная певица Анна Нетребко, заболевшая пневмонией, которая была вызвана новой коронавирусной инфекцией, отметила своё 49-летие в медучреждении. Её пришли поздравить коллеги по цеху. Однако звёзды совсем забыли о медицинских масках.