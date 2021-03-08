Агутин рассказал, как перестал разговаривать с Градским после шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/571a8770-8097-11eb-9adc-96000091f725_660.jpg Леонид Агутин Фото: agutinleonid/instagram.com

Леонид Агутин рассказал, как разругался со своим другом Александром Градским на шоу «Голос». В итоге артисты не общались пять дней.

Всё случилось на выступлении участницы Полины Зизак, которая исполнила песню Уитни Хьюстон. У девушки не хватило дыхания на исполнении хита, о чём Агутин сказал на обсуждении. Замечание по этому поводу сделал и Дима Билан, рассказал Агутин в эфире YouTube-шоу с Галиной Юзефович. Градский, однако, был совсем другого мнения.

Артист предложил спеть хит Уитни Хьюстон самим Билану и Агутину, раз уж они такие талантливые. И уж тут бы, по словам певца, все бы узнали, какие они на самом деле певцы.

Я не стал поднимать и продолжать эту бучу — в конце концов он прав, — заключил Агутин.

Пять дней друзья не общались друг с другом после этого инцидента. Но Градский оказался благороден, как всегда. Он сам подошёл к Агутину и произнёс: «Старик, ну ты же понимаешь!». В ответ Агутин попробовал оправдаться, сказав, что песню Хьюстон не смогли б перепеть ни Пол Маккартни, ни Эрик Клэптон. И у него это тоже не получилось бы.

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