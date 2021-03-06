Не просто так: Соседов раскритиковал участие в «Голосе» дочери Трофима

https://static.news.ru/photo/1dc70134-7e9d-11eb-89ae-96000091f725_660.jpg Елизавета Трофимова Фото: elizavetatrofimova_/instagram.com

Детям звёзд шоу-бизнеса нужно запретить принимать участие в открытых конкурсах, как, например, «Голос.Дети» на Первом канале. Так считает музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Он предложил рассматривать «проталкивание» бездарного отпрыска знаменитых родителей как уголовное преступление.

В новом сезоне шоу успешно прошла «слепые прослушивания» Елизавета Трофимова, дочь исполнителя шансона Сергея Трофимова (Трофима). Её вокальные данные оценили и Светлана Лобода, и Егор Крид, и Баста. При этом Елизавету не испугали скандалы и негатив от зрителей, связанные с появлением в «Голосе» дочери певицы Алсу и дочери телеведущего Романа Будникова.

Это всё липа! Это шоу мне глубоко неинтересно. Наставники на слепых прослушиваниях знают, кого они «выбирают». У них, как и в любой программе, написан сценарий. Они работают в соответствии с правилами драматургии. Иначе и шоу не получится, выйдет бардак и кухонный разговор. Это телевидение, там ничего «просто так» не случается, — считает Соседов.

Как отметил критик, он является поклонником творчества Трофима, но к дочери певца «это не имеет отношения». Талант родителей необязательно переходит к детям, считает собеседник «Вечерней Москвы».

Как бы ни был талантлив сын или дочь известного человека — артиста, музыканта, политика или бизнесмена, — этот ребёнок не должен принимать участие в кастинге «народных шоу». Там отбирают детей простых родителей. Ребёнок «из народа» и ребёнок звезды заведомо находятся в разных условиях, это как принц и нищий! — уверен Соседов.

Он уверен, что запретить участвовать в шоу с простыми детьми нужно даже талантливым наследникам популярных артистов, так как они не должны находиться среди участников, пришедших с улицы. По мнению критика, в противном случае никакой речи о состязании талантов и возможностей идти не может, ведь «налицо социальное неравенство», пояснил он. Продюсеры «не имеют морального права так поступать».

Новый сезон шоу «Голос.Дети» стартовал на Первом канале в канун Дня влюблённых. Наставниками юных вокалистов стали Светлана Лобода, Егор Крид, Баста. Ведёт шоу Дмитрий Нагиев, помогает ему бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце. Ранее Нагиев заявил, что певец Егор Крид ещё слишком молод для участия в проекте «Голос.Дети» как наставник. А певицу Светлану Лободу назвал старой, писал NEWS.ru.