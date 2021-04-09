Агурбаш требовала у экс-мужа полмиллиона рублей алиментов в месяц

https://static.news.ru/photo/f18ed98e-9abc-11eb-a2c1-96000091f725_660.jpg Анжелика Аргубаш Фото: angelicaagurbash/instagram.com

Певица Анжелика Аргубаш рассказала, что хотела получать от своего бывшего супруга, «колбасного короля» Николая Агурбаша, алименты в размере 500 тысяч рублей на их общего сына Анастаса. Однако суд присудил ей всего 15 тысяч рублей.

Ситуация отвратительная. Он сейчас банкрот и разорён. Я осталась с детьми в нулевой точке. Мы до сих пор снимаем жильё. Мои дети с ним не общаются. Там не с кем общаться. У человека всё отняли. Я сделала всё правильно, что ушла от него девять лет назад, — заявила она в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистка также рассказала, чем занимаются её дети. Старший сын женился и живёт в Варшаве, но супруги планируют в скором времени переехать в Италию. Дочь является одним из лучших педагогов в Москве, а младший сын решил бросить школу и заняться созданием компьютерных игр.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая жена актёра Константина Соловьёва актриса Евгения Ахременко пожаловалась на то, что экс-супруг не общается с детьми, и заявила о намерении лишить его родительских прав. Также она отметила, что до 2016 года вообще не получала алиментов, а теперь — по 30 тысяч рублей на каждого ребёнка.