Адвокат рассказала о переменах в жизни Пугачевой, если та станет иноагентом Адвокат Антонова: Примадонну ожидают общественное осуждение и разрыв контрактов

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Певица Алла Пугачева

Общественное осуждение, разрыв всех контрактов по рекламе и полная приостановка государственного финансирования являются санкциями в отношении физического или юридического лица — иноагента, такая же участь может ждать и Аллу Пугачеву, если она получит «желанный» статус, сообщила адвокат Екатерина Антонова. В беседе с «ПолитЭкспертом» специалист объяснила, что Примадонну не признают иноагентом, если нет оснований полагать, что её что-то связывает с иностранными организациями.

На данный момент как таковой статус носит скорее информационный характер, так что при его получении в повседневной жизни Аллы Борисовны вряд ли что-то особо изменится. Скорее всего, артистка таким образом хочет получить «политические дивиденды» и привлечь к своей персоне внимание, — отметила специалист.

Антонова также пояснила, что солидарность Пугачевой со своим супругом Максимом Галкиным в политических взглядах вряд ли как-то повлияет на ситуацию.

Певица Алла Пугачева ранее призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что солидарна с мужем Максимом Галкиным, честным, порядочным и неподкупным патриотом России. Ранее он попал в список физлиц-иноагентов.

По данным Telegram-канала «Я все вам расскажу», Пугачева приехала в Москву, чтобы лично просить за мужа высшее руководство страны. Это произошло еще до того, как Галкин получил статус иноагента. По сведениям канала, Пугачева просила очень активно, но ей одновременно отказали Песков и Медведев.