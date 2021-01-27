Адвокат Пригожина назвал слова Шнурова ложным доносом

https://static.news.ru/photo/45fde9e8-60d8-11eb-ad02-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление генерального продюсера телеканала RTVi и музыканта Сергея Шнурова в полицию на продюсера Иосифа Пригожина можно расценить как заведомо ложный донос, считает его адвокат Сергей Жорин

Юрист рассказал, что поговорил об этом с Пригожиным и тот оказался крайне удивлён подобному повороту событий. По его словам, его подзащитный всегда отвечал на «выпады Шнура», однако последний конфликт произошёл «достаточно давно», поэтому странно, что он решил отреагировать только сейчас, передаёт телеканал «360».

В процессе разговора мы поняли, что, скорее всего, Шнур хочет сменить информационную повестку, потому что в последнее время он подвергается серьёзной критике со стороны его почитателей, — подчеркнул адвокат.

Такая критика в том числе касается вопроса Шнурова на пресс-конференции президента Владимира Путина (он спросил у политика, как не ругаться матом и почему Россия не помогла экс-президенту США Дональду Трампу избраться на второй срок). При этом в целом Пригожина развеселило поведение его оппонента, так как тот «не в первый раз пытается спровоцировать какой-то конфликт и самого Иосифа на ровном месте».

Если заявление было подано по статье 119 УК «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», то здесь могут усматриваться признаки преступления со стороны самого Шнурова, а именно заведомо ложный донос. Потому что совершенно очевидно, что Шнуров не воспринимал те или иные слова Пригожина как реальную угрозу для своей жизни и здоровья, что обязательно для подачи такого заявления, — сказал он.

Он считает, что никаких оснований для подобных заявлений нет и в обещании Пригожина «треснуть по башке» нет состава преступления.

Речь идёт о конфликте, разразившемся между двумя представителями шоу-бизнеса в конце 2020 года. Поначалу Шнуров и Пригожин публично переругивались из-за жалоб последнего на бедственное положение артистов, оказавшихся без гастролей во время пандемии. Лидер группы «Ленинград», в частности, раскритиковал оппонентов за дорогостоящий отпуск за границей на фоне жалоб на безденежье.

В какой-то момент в размолвку оказалась втянута Валерия. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста «мразёнышем» и использовал нецензурную лексику. В одном из интервью Пригожин и вовсе заявил, что готов дойти до рукоприкладства. За высказывания в духе «Лера-фанера» он пообещал «рано или поздно треснуть по башке» своего оппонента.

27 января 2021 года стало известно, что Шнуров обратился в столичную полицию с заявлением об угрозах физической расправой. По словам адвоката музыканта Алексея Добрынина, высказывания Пригожина можно квалифицировать по уголовной статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Сам Пригожин назвал это самопиаром со стороны музыканта, писал NEWS.ru.