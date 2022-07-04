Адвокат объяснил спешку вдовы Шатунова с оформлением наследства Адвокат Князев объяснил спешку с оформлением наследства вдовы Шатунова сразу после похорон

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Прощание с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище

Адвокат Андрей Князев объяснил, почему вдова Юрия Шатунова так спешит с оформлением наследства. Многих удивила реакция женщины, которая ринулась оформлять бумаги буквально едва отойдя от гроба. Предположениями адвокат поделился в беседе с Day.ru.

По мнению юриста, таким образом Светлана Шатунова хочет обезопасить себя и своих детей. К тому же рано или поздно ей всё равно бы пришлось заниматься бумагами.

Чем раньше, тем лучше. Зачем ей ждать полгода? Сложности могут быть. Бывает, что появляются те, кто ему давал в долг. Могут появиться реальные или нереальные внебрачные дети. Может, кто-то сейчас в командировке и не знает, что Шатунов умер. Поэтому и дается шесть месяцев, — рассудил адвокат.

Ранее сообщалось, что вдова Юрия Шатунова Светлана была госпитализирована в одну из столичных клиник после похорон певца. У неё возникли проблемы с сердцем. Об этом рассказал продюсер Александр Герасимов, который заметил, что у артиста была «потрясающая семья».