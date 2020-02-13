https://static.news.ru/photo/3badd9dc-4f07-11ea-b56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению иска певицы Лолиты Милявской, которая хочет признать брак с Дмитрием Ивановым фиктивным. По словам адвоката исполнительницы Сергея Жорина, её пятый супруг по сути является серийным фиктивным мужем.

Фиктивность брака мы доказываем рядом документов, которые приложим — там, в частности, переписка. И ряд документов мы ещё в дальнейшем подадим. Есть свидетельские показания, — цитирует защитника телеканал «360».

По его словам, уже на заседании суда 13 марта доказательства будут представлены. Жорин также отметил, что много вопросов вызывает предыдущий семимесячный брак Иванова. Он тогда был гражданином Белоруссии и женился на женщине, которая была старше его более чем на 20 лет. Супруги развелись сразу, как только Иванов получил российское гражданство.

Адвокат добавил, что ждёт подробности о предыдущих браках Иванова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов опаивал её сомнительными биологически активными добавками (БАДами). С таким утверждением выступил адвокат певицы Сергей Жорин. При этом биографию спортсмена необходимо тщательно проверить, заявил юрист. Он подозревает, что тот был женат больше раз, чем говорит. Каждые такие отношения могут считаться браком по расчёту, считает адвокат.