Адвокат Киркорова высказался о призывах проверить певца на пропаганду ЛГБТ Адвокат Киркорова Добровинский: певца откажутся проверять на ЛГБТ-пропаганду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Выступления певца Филиппа Киркорова вряд ли станут проверять на ЛГБТ-пропаганду, заявил адвокат артиста Александр Добровинский. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он уточнил, что не видит в действиях исполнителя то, в чем его пытаются обвинить некоторые зрители.

Я думаю, что откажут, я уверен. А где, в чем она? — заявил правозащитник.

Адвокат уверен, что надзорные органы не станут организовывать проверку по факту заявления юриста Максима Сурова, который обратился с просьбой проверить певца из-за видеозаписи с концерта на пропаганду ЛГБТ. На кадрах с выступления видно, как певец закинул ногу на мужчину из состава подтанцовки и приобнял его.

Ранее православные активисты в очередной раз не смогли засудить Филиппа Киркорова за номер «Мария Магдалена», в котором он восходит над сценой по наклонному кресту. Песня посвящена его матери, а сам Киркоров является верующим человеком, объясняли адвокаты артиста. С требованием компенсировать моральный вред за оскорбление чувств верующих обратился создатель «Мирного воина» Михаил Феодориди, несмотря на то что в январе 2023 года было отказано в возбуждении уголовного дела по этому же эпизоду. Адвокат певца уверен, что авторы жалобы таким образом хотели добиться «незаконного ограничения творческой деятельности» артиста.