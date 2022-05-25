Адвокат Ефремова опроверг слухи об инсульте у актера в колонии

Актер Михаил Ефремов / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, не дрался с заключенным из Ирана, заявил его юрист Петр Хархорин. Он также опроверг слухи об инсульте у артиста, пишет «360».

Сегодня утром адвокат Падалко, который в Алексеевке связь с Ефремовым поддерживает, был у него. После того как опубликовали этот фейк, он немедленно пошел к нему в колонию. Михаил Олегович прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте, — отметил Хархорин.

Он возмутился тем, что СМИ в фейковых сообщениях ссылаются на адвокатов. Хархорин пообещал выяснить, есть ли вообще в колонии Ефремова заключенный из Ирана. Юрист уточнил, что артист по-прежнему работает в швейном цеху. Он отказался переводиться в библиотеку, так как хочет быть «как все», отметил адвокат. По словам Хархорина, Ефремова в колонии называют «дядей Мишей».

Утром 25 мая в СМИ появилась информация о том, что Михаила Ефремова якобы избили в колонии, вследствие чего у актера случился инсульт. Сообщалось, что конфликт у него случился с неким заключенным из Ирана.

Ранее Хархорин заявил, что в скором времени Верховный суд РФ рассмотрит жалобу защиты актёра Михаила Ефремова о снижении срока тюремного заключения. По его словам, документ был направлен в суд в конце марта 2022 года. Адвокат пояснил, что жалоба построена на смягчающих обстоятельствах, поскольку назначенный ранее судом срок в 7,5 года «чрезмерный».