Актёр Ефремов попросил Верховный суд уменьшить ему срок

В скором времени Верховный суд РФ рассмотрит жалобу защиты актёра Михаила Ефремова о снижении срока тюремного заключения, сообщил его адвокат Пётр Хархорин в интервью MK.RU. По его словам, документ был направлен в суд в конце марта 2022 года. Адвокат пояснил, что жалоба построена на смягчающих обстоятельствах, поскольку назначенный ранее судом срок в 7,5 года «чрезмерный».

Сейчас жалоба в работе, дело истребовано в Верховный суд. В ближайшее время станет ясно — нам либо откажут, либо вынесут на президиум ВС РФ, — рассказал Хархорин.

По словам адвоката, в жалобе подробно описывается, как Ефремов отбывает наказание. Хархорин подчеркнул, что за 15 месяцев заключения актёр не получил ни одного замечания. Кроме того, у Ефремова неважное здоровье, у него на иждивении трое несовершеннолетних детей.

В настоящее время актёр отбывает наказание в Белгородской области.

Осенью 2021 года Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить приговор в виде 7,5 года лишения свободы Ефремову. Против уменьшения срока заключения и перевода артиста из колонии общего режима в колонию-поселение выступили прокурор, заявивший о бесполезности актёра для общества, и адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.

Ефремов попал в аварию в Москве 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Сам артист почти не пострадал, а второй участник ДТП — Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Ефремов в момент аварии был пьян.