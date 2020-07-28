Адвокат: Джонни Депп стал жертвой Эмбер Хёрд

https://static.news.ru/photo/43497236-d0db-11ea-a4dc-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп Фото: Anita Bugge/Global Look Press

Актёр Джони Депп никогда не бил свою бывшую жену Эмбер Хёрд, заявил его адвокат Дэвид Шерборн. По его словам, именно бывшая супруга является настоящим обидчиком.

Он отметил, что Хёрд не является надёжным свидетелем. Юрист назвал её лгуньей, которая адаптировала свою историю под улики, выдвинутые против неё.

Он ни разу не ударил женщину за всю свою жизнь. Точка. Совсем, — подчеркнул защитник.

Шерборн отметил, что адвокат Хёрд в качестве доказательств привёл тексты артиста, написанные жёстким женоненавистническим языком. Однако они были вырваны из контекста, что не даёт возможности рассмотреть их как свидетельство. Кроме того, в них использованы языковые приёмы, в том числе метафоры.

Он добавил, что Депп не скрывал своих пристрастий к наркотикам, однако отрицал, что запрещённые вещества сделали из него «монстра», передаёт Reuters.

Днём ранее Хёрд и её адвокат рассказали, что Депп был безнадёжным наркоманом и несколько раз напал на супругу.

Дело рассматривается по иску Деппа к компании News Group, издателям The Sun и одному из её журналистов, Дэну Вуттону, за статью 2018 года, в которой его обвиняют в избиении жены. Ожидается, что слушание завершится 28 июля, однако решение не будет вынесено сразу.

Как писал NEWS.ru, Депп также хочет взыскать с экс-супруги компенсацию в размере $50 млн. Он обвиняет женщину в нарциссизме, социопатии и лжи, а также считает, что публичные скандалы, которыми обернулся их брак, негативно сказались на его карьере.

Ранее Джонни Депп во время судебного разбирательства между ним и его бывшей супругой узнал, что у жены был секс втроём с основателем SpaceХ Илоном Маском и моделью Карой Делевинь. Знаменитый исполнитель роли Капитана Джека Воробья был взбешён из-за этих сведений и обещал отрезать бизнесмену «достоинство». Также Депп назвал Маска «моллюском».