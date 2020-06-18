Илон Маск засветился в групповом романе

https://static.news.ru/photo/43063dbc-b13d-11ea-9478-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press/Global Look Press

Во время судебного заседания по делу Джонни Деппа против Эмбер Хёрд вспыли пикантные подробности из жизни основателя компании SpaceХ Илона Маска.

По словам соседа актёра, Хёрд имела одновременно любовную связь с моделью Карой Делевинь и Маском. Трио было замечено в пентхаусе Деппа в 2016 году, где знаменитости провели вместе ночь.

Сосед Деппа, Джош Дрю, проживал рядом в одной из квартир артиста. Он также указывает на то, что его бывшая жена Рокель Пеннингтон являлась лучшей подругой Эмбер и также рассказывала об их групповом романе, передаёт Daily Mail.

Ранее Илон Маск заявлял, что его романтические отношения с Эмбер Хёрд начались после её расставания Деппом в мае 2016 года. Сам Джонни Депп утверждает, что предприниматель посещал его жену «поздней ночью» в 2015 году, когда он был на съёмках.

Ранее NEWS.ru писал, что Джонни Депп требует $50 млн у своей экс-супруги Эмбер Хёрд за издевательства. Депп ответил в суде на обвинения Хёрд, которая утверждает, что долгое время супруг избивал её. По его словам, в 2015 году в Австралии Эмбер потушила сигаретный окурок о его щёку, из-за чего он был госпитализирован с ожогом. Кроме того, его супруга не могла остановиться и в тот же день отрубила ему кусок пальца бутылкой водки.