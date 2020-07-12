Депп обещал отрезать «достоинство» Илону Маску из-за связи с Эмбер Хёрд

https://static.news.ru/photo/51581df4-c443-11ea-ba75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

Американский актёр Джонни Депп во время судебного разбирательства между ним и его бывшей супругой, актрисой Эмбер Хёрд, узнал, что у жены был секс втроём с основателем SpaceХ Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.

Знаменитый исполнитель роли Капитана Джека Воробья был взбешён из-за этих сведений и обещал отрезать бизнесмену «достоинство». Также Депп назвал Маска «моллюском». Оскорбления и обвинения в адрес главы SpaceХ прозвучали в здании суда.

Давайте посмотрим, хватит ли у этого моллюска храбрости, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Я покажу ему то, чего он никогда раньше не видел, например, другую сторону его мужского достоинства, когда отрежу его, — передаёт слова актёра издание PageSix.

Ранее Маск опровергал информацию о сексе втроём с Делевинь и Хёрд.

Уточняется, что слушание было устроено таким образом, чтобы стороны прибыли в суд поодиночке и столкнулись лицом к лицу только во время заседания. Анонсируется, что во время процесса, который займёт несколько недель, свои показания дадут бывшая жена Деппа Ванесса Паради и актриса Вайнона Райдер, с которой он раньше встречался, а также некие друзья Хёрд. Параллельно актёр судится с популярным таблоидом, который первым распространил информацию о побоях, якобы полученных Эмбер Хёрд.

Юристы актрисы настаивают на том, что под воздействием наркотиков и алкоголя её муж мог становиться жесток и подвергал актрису насилию.

Как ранее писал NEWS.ru, слушания по иску актёра Джонни Деппа к его бывшей жене актрисе Эмбер Хёрд состоялись 7 июля в Лондоне. Депп хочет взыскать с экс-супруги компенсацию в размере $50 млн. Он обвиняет женщину в нарциссизме, социопатии и лжи, а также считает, что публичные скандалы, которыми обернулся их брак, негативно сказались на его карьере.