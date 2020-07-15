Хёрд вспомнила, как Депп пытался написать её имя мочой на стене

Актриса Эмбер Хёрд рассказала о попытках её экс-мужа актёра Джонни Деппа написать мочой её имя внутри дома. О таких подробностях их совместной жизни стало известно на судебном процессе по делу о клевете.

Как пишет Mirror, эту историю Хёрд поведала бывшему управдому Деппа Бену Кингу. Сейчас Кинг предстал на суде как свидетель. По словам мужчины, актриса якобы сообщила ему, что её супруг помочился сперва снаружи дома, а потом и внутри.

Он пытался написать моё имя мочой на стенах и ковре, пока шёл по дому, — утверждала Хёрд.

При этом свидетель отметил, что, когда зашёл к ним в дом, то никаких следов мочи он не нашёл. Он также рассказал, что часто видел их ссоры и то, как Херд пыталась провоцировать Деппа и как она выпивала по две бутылки вина за вечер. Кинг сравнил их конфликты с «ссорой школьников».

Как писал NEWS.ru, слушания по иску актёра Джонни Деппа к его бывшей жене актрисе Эмбер Хёрд состоялись 7 июля в Лондоне. Депп хочет взыскать с экс-супруги компенсацию в размере $50 млн. Он обвиняет женщину в нарциссизме, социопатии и лжи, а также считает, что публичные скандалы, которыми обернулся их брак, негативно сказались на его карьере.

Ранее Джонни Депп во время судебного разбирательства между ним и его бывшей супругой, узнал, что у жены был секс втроём с основателем SpaceХ Илоном Маском и моделью Карой Делевинь. Знаменитый исполнитель роли Капитана Джека Воробья был взбешён из-за этих сведений и обещал отрезать бизнесмену «достоинство». Также Депп назвал Маска «моллюском».