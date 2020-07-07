«Расчётливая социопатка»: Джонни Депп в суде рассказал о жизни с Эмбер Хёрд

https://static.news.ru/photo/65f323dc-c0d1-11ea-bf63-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп прибыл в суд Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency

Слушания по иску актёра Джонни Деппа к его бывшей жене актрисе Эмбер Хёрд состоялись 7 июля в Лондоне. Депп хочет взыскать с экс-супруги компенсацию в размере $50 млн. Он обвиняет женщину в нарциссизме, социопатии и лжи, а также считает, что публичные скандалы, которыми обернулся их брак, негативно сказались на его карьере.

Депп гневно опровергает заявления Хёрд и её юристов в том, что в этих отношениях он являлся абьюзером и не раз применял насилие по отношению к жене. Напротив, заявляет актёр, он сам периодически подвергался нападениям с её стороны. Так, рассказал актёр, женщина бросила в него бутылкой водки и травмировала его руку, кидалась на него в самолёте, напала, когда он шёл в туалет, пишет Daily Mail.

Это ключевая часть моего морального кодекса — я никогда не ударил бы женщину. Ни при каких обстоятельствах, ни в какое время. Этого никогда не произойдёт, — заявил Депп, акцентировав внимание на своём «южном воспитании» и рыцарских принципах.

Последней каплей, разрушившей брак, Депп назвал фекалии, которые он, по его словам, обнаружил в своей постели. Как утверждает актёр, позже жена сказала, что считает это «просто безобидной шуткой».

Бывший муж считает актрису человеком с пограничным расстройством личности, лживым, склонным к нарциссизму, но расчётливым. В частности, утверждает он, после их знакомства, Хёрд окружила мужчину вниманием, интересовалась его жизнью, но позже выяснилось, что она ничего не знает о своём избраннике и просто пыталась использовать его.

Например, в то время она неоднократно говорила мне, как сильно она восхищается моими фильмами; однако позже, когда мы были в отношениях, она призналась, что никогда не видела ни одного из них. Она знала, чего хочет, и я был лёгкой мишенью, — сказал Депп.

Юристы Хёрд в то же время настаивают на том, что под воздействием наркотиков и алкоголя её муж мог становиться жесток и подвергал актрису насилию.

Уточняется, что слушание было устроено таким образом, чтобы стороны прибыли в суд поодиночке и столкнулись лицом к лицу только во время заседания. Анонсируется, что во время процесса, который займёт несколько недель, свои показания дадут бывшая жена Деппа Ванесса Паради и актриса Вайнона Райдер, с которой он раньше встречался, а также некие друзья Хёрд. Параллельно актёр судится с популярным таблоидом, который первым распространил информацию о побоях, якобы полученных Эмбер Хёрд.

Как писал NEWS.ru ранее, представители Джонни Деппа предоставили суду запись его разговора с экс-супругой Эмбер Хёрд, в ходе которого она рассказывает, что ударила актёра дверью по лицу.