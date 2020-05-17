Адвокат Агаты Муцениеце объяснила, почему актрису задержали

https://static.news.ru/photo/c560b936-9838-11ea-84fd-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце, которую на днях увезли в отделение для проверки пропуска на выход из дома в связи с мерами самоизоляции, просто оказалась жертвой обстоятельств. Звезда оказалась в не том месте, заявила её адвокат Жанна Михална.

Полиция просто делает свою работу, — отметила юрист.

По её словам, информация о том, что артистка устроила скандал, не соответствует действительности. На светскую львицу не составляли административный протокол.

Кроме того, адвокат подтвердила, что актриса возмущена стройкой на Берёзовой аллее в столице. Они намерены бороться с этим, хотя понимают, что шансов выиграть это дело практически нет.

В Москве режим самоизоляции продлён до 31 мая для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас в городе запрещены массовые мероприятия, не работают кафе и рестораны, а также салоны красоты, торговые центры, парки и фитнес-центры.

Как писал NEWS.ru, ранее Муцениеце сдержала обещание и подала документы на развод.