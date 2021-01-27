Администратор Началовой назвал последнюю мистическую песню певицы

https://static.news.ru/photo/ef874174-6053-11eb-be9d-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Администратор Юлии Началовой Владимир Белов рассказал о мистическом совпадении в выборе певицей последней песни. Пока Юлия лежала в больнице, Белов предложил ей для будущего концерта на выбор восемь песен.

Чтобы приступить к созданию программы, Белов уточнил у певицы, какую песню она исполнит первой. И Юлия без колебаний назвала лирический трек «Останься», рассказал администратор в эфире ток-шоу «Док-Ток» на Первом канале .

Все переговоры происходили по телефону, Началова попросила прислать ей песню и с ходу исполнила её. Эта запись и стала последней для певицы. Как говорят родители Юлии, сама она не понимала, что умирает, и до последней минуты, пока её не увезли в другую клинику, надеялась на благополучный исход.

Это был самый тяжёлый для неё период, она не понимала, что уходит. Ей было просто страшно — Юля никогда так не болела, — рассказывает мать певицы Таисия Началова.

Коллеги артистки тоже не верили, что Юлия умирает, поэтому все концерты были отложены под предлогом того, что Началова «немного приболела». За несколько дней до смерти, в Прощёное воскресенье, Началова отправила всем своим друзьям и знакомым послания, где просила прощения.

Она позвонила мне в последние дни, и я не узнала её, настолько хриплый был у Юли голос. Тогда я поняла, что произойдёт что-то неизбежное, — вспоминает о последнем разговоре с певицей её директор Анна Исаева.

Несмотря на это, Началова до последнего строила планы и пыталась держаться как можно бодрее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Маликов назвал расставание Юлии Началовой со вторым мужем Евгением Алдониным роковой ошибкой для певицы. Известно, что артистка сама стала инициатором разрыва отношений, когда встретила свою третью любовь — хоккеиста Александра Фролова.