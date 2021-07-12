70-летняя звезда «Белого солнца пустыни» стала сектанткой

70-летняя советская актриса Татьяна Федотова, известная по роли Гюльчатай в фильме «Белое солнце пустыни», вступила в ряды потенциально опасной религиозной секты, расположенной в Твери. Об этом рассказали коллеги актрисы в эфире передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Татьяна действительно стала сектанткой. Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, помочь ему невозможно. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этому учению, заблуждаются, и им нужно прийти к спасению, — заявил эксперт-религиовед Игорь Иванишко.

Он также добавил, что известные личности нужны секте ради пиара и привлечения новых «сторонников» с целью «выкачать из людей имущество, квартиры».

Ранее стало известно о смерти 85-летнего актёра Кахи Кавсадзе от вызванных коронавирусом осложнений. Он исполнял роль Чёрного Абдуллы в «Белом солнце пустыни».