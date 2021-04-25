«57 квадратных метров»: Соседов рассказал о жизни в квартире с матерью

https://static.news.ru/photo/db4e8e6a-a658-11eb-a002-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: NEWs.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ рассказал, как они уживаются с матерью в одной квартире.

Как признался Соседов, у него никогда не было помощников, так как регулярные съёмки, как у многих актёров сериалов, отсутствуют.

Меня не снимают в разных фильмах, как некоторых. Нам с мамой хорошо в двухкомнатной квартире. Она у нас всего 57 квадратных метров, — заявил он.

По словам критика, уборку в доме они делают самостоятельно. Например, у них есть замечательный пылесос. При этом он отметил, что если у него была бы колоссальная занятость или матери было плохо, то пришлось бы искать помощницу.

Ранее Соседов не поверил словам друга Сергея Зверева, который заявил, что стилист обнищал из-за пандемии коронавируса. По его словам, никогда не стоит доверять словам о бедственном положении артистов, так как такого с ними не случается в принципе, особенно с известными представителями шоу-бизнеса.