Японские учёные сняли движение молекул на видео с рекордной частотой кадров

Учёные из Японии сняли движение молекул на видео с рекордной частотой 1600 кадров в секунду, что в сто раз больше предыдущего достижения.

Как следует из статьи в Bulletin of the Chemical Society of Japan, японские специалисты использовали мощный электронный микроскоп, совмещённый с высокочувствительной камерой. Целью съёмки стали молекулы фуллерена. В ходе реализации проекта перед учёными встала проблема визуальных шумов, которые мешали получить качественное изображение, однако она была решена с помощью технологий шумоподавления.

У нас всё ещё есть серьёзная проблема в том, что обработка изображения происходит после захвата видео. Это означает, что визуальная обратная связь пока проходит не в режиме реального времени, — признался один из учёных, Эйичи Накамура.

Фуллерен представляет собой молекулярное соединение, составленное из выпуклых замкнутых многогранников, которые, в свою очередь, составлены из трёхкоординированных атомов углерода.

