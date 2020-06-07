Японские учёные сняли движение молекул на видео с рекордной частотой кадров

Учёные из Японии сняли движение молекул на видео с рекордной частотой 1600 кадров в секунду, что в сто раз больше предыдущего достижения.
Как
У нас всё ещё есть серьёзная проблема в том, что обработка изображения происходит после захвата видео. Это означает, что визуальная обратная связь пока проходит не в режиме реального времени, — признался один из учёных, Эйичи Накамура.
Фуллерен представляет собой молекулярное соединение, составленное из выпуклых замкнутых многогранников, которые, в свою очередь, составлены из трёхкоординированных атомов углерода.
Ранее NEWS.ru писал о проекте российских учёных, которые создали уникальную цифровую модель черепа и мозга динозавра.
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