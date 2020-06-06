Российские палеонтологи создали цифровую модель мозга динозавра

Палеонтологи из Санкт-Петербургского государственного университета создали первую подробную 3D-модель мозга динозавра, принадлежащего к инфраотряду анкилозавров.
Результаты изучения модели
Модель мозга Bissektipelta archibaldi создали с помощью компьютерной томографии. Учёным удалось установить, что около 60% площади органа занимали обонятельные луковицы. Палеонтологи считают, что это помогало динозавру искать еду, партнёров для размножения и чувствовать приближение хищников.
Другой интересной особенностью представителя инфраотряда анкилозавров, которую обнаружили исследователи, стала способность охлаждать мозг. Сеть вен и артерий в органе обеспечивала циркуляцию крови в разных направлениях в зависимости от температуры окружающей среды. Эндокринная сосудистая сеть Bissektipelta archibaldi оказалась более похожей на таковую у современных ящериц, чем у близких родственников динозавров — крокодилов и птиц.
Палеонтологам также удалось реконструировать строение внутреннего уха динозавра — выяснилось, что древнее животное могло слышать звуки в диапазоне от 300 до 3000 Гц.
Как сообщал NEWS.ru, канадским палеонтологам удалось изучить окаменевший желудок одного из крупнейших динозавров планеты Borealopelta markmitchelli, жившего более 110 млн лет назад.
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