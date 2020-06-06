Российские палеонтологи создали цифровую модель мозга динозавра

https://static.news.ru/photo/35e7f2a4-a7f8-11ea-9c3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/mdherren-5832917

Палеонтологи из Санкт-Петербургского государственного университета создали первую подробную 3D-модель мозга динозавра, принадлежащего к инфраотряду анкилозавров.

Результаты изучения модели представлены в журнале Biological Communications. Речь идёт об особи из рода Bissektipelta archibaldi. Анкилозавры появились на Земле около 160 млн лет назад и вымерли вместе с остальными динозаврами около 66 млн лет назад. Они были похожи на современных броненосцев — их тело было покрыто панцирем, а на хвосте имелось напоминающее булаву утолщение. В ходе исследования авторы изучили фрагменты черепа, найденные в Узбекистане.

Модель мозга Bissektipelta archibaldi создали с помощью компьютерной томографии. Учёным удалось установить, что около 60% площади органа занимали обонятельные луковицы. Палеонтологи считают, что это помогало динозавру искать еду, партнёров для размножения и чувствовать приближение хищников.

Другой интересной особенностью представителя инфраотряда анкилозавров, которую обнаружили исследователи, стала способность охлаждать мозг. Сеть вен и артерий в органе обеспечивала циркуляцию крови в разных направлениях в зависимости от температуры окружающей среды. Эндокринная сосудистая сеть Bissektipelta archibaldi оказалась более похожей на таковую у современных ящериц, чем у близких родственников динозавров — крокодилов и птиц.

Палеонтологам также удалось реконструировать строение внутреннего уха динозавра — выяснилось, что древнее животное могло слышать звуки в диапазоне от 300 до 3000 Гц.

Как сообщал NEWS.ru, канадским палеонтологам удалось изучить окаменевший желудок одного из крупнейших динозавров планеты Borealopelta markmitchelli, жившего более 110 млн лет назад.