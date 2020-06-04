Палеонтологи выяснили рацион панцирного динозавра

https://static.news.ru/photo/d92ca0dc-a66c-11ea-8394-fa163e074e61_660.jpg Фото: Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Drumheller, Canada

Канадским палеонтологам удалось изучить окаменевший желудок одного из крупнейших динозавров планеты Borealopelta markmitchelli, жившего более 110 млн лет назад.

Выяснилось, что перед смертью нодозавр весом более 1,3 тонны съел папоротник из группы лептоспорангиатных, которые дожил до наших дней. Также в желудке были найдены небольшие количества веток, стеблей и обгоревших фрагментов растений, доказывающие, что динозавр пасся на недавно горевшей территории.

Кроме того, в желудке древнего ящера были обнаружены желудочные камни для улучшения пищеварения, как и у современных птиц, пишет Royal Society Open Science.

Ранее NEWS.ru писал, что учёным из Китая впервые удалось исследовать полный скелет птерозавра — джунгариптера, обитавшего в меловой период. Они выяснили, что рацион этих животных состоял в основном из моллюсков.