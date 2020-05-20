Японские учёные опровергли популярную гипотезу появления Луны

https://static.news.ru/photo/16a6c4f6-9a92-11ea-8ff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обнаруженные на поверхности Луны выбросы углеродных ионов не соответствуют гипотезе образования спутника после столкновения Земли с другой планетой, заявил один из участников совместного проекта Масаки Мацусима из отделения исследований Земли и планет Токийского политехнического института.

Он отметил, что существует ряд предположений о возникновении Луны, среди которых раскол Земли, совместное образование нашей планеты и её спутника, а также популярная гипотеза о «гигантском столкновении».

Предыдущая модель появления Луны после столкновения не предусматривала присутствие летучих элементов на спутнике, таких как вода и углерод, что учёные называют «сухой теорией», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что американское космическое агентство обнародовало условия, на которых Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Россией и другими странами в научной деятельности на поверхности Луны и освоении спутника Земли.