Вирусологи рассказали, кто точно умрёт от COVID

Канадские врачи выяснили, какой фактор определяет с высокой точностью, умрёт ли человек от коронавируса или нет. Как сказано в статье, опубликованной в журнале Science Advances, по итогам исследования Монреальского университета, главным биомаркером стало количество вирусной РНК в крови. То есть по этому фактору учёные уже могут сказать, что будет с пациентом в последующие 60 дней после появления симптомов.

В нашем исследовании мы смогли определить, какие биомаркеры являются предикторами смерти в течение 60 дней после появления симптомов. Благодаря нашим данным мы успешно разработали и проверили статистическую модель, основанную на единственном биомаркере в крови, вирусной РНК, — сказал автор исследования Даниэль Кауфманн.

Он уточнил, что чем больше вирусной РНК в крови пациента, тем выше риск его смерти. Проверив этот биомеркер, учёные могут с более высокой точностью составить прогноз по каждому отдельному пациенту, при этом другие факторы почти не влияют на выживаемость пациента, утверждает Кауфманн.

Учёные провели два крупных испытания на независимых когортах инфицированных пациентов из Монреаля во время первых трёх волн пандемии. Не имело значения, в какой больнице лечились пациенты и в какой период пандемии они туда попали: во всех случаях прогностическая модель работала.

Врач-эпидемиолог кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов ранее заявил, что если существующие вакцины не будут действовать против новой мутации COVID-19, учёные модифицируют препараты и ревакцинируют ими ранее привитых людей. Эксперт отметил, что шансы мутаций уменьшаются с количеством вакцинированных.