Врач рассказала о неожиданных положительных эффектах секса

Британский врач Равина Бханот в свём аккаунте TikTok рассказала о неодиданных положительных эффектах занятий сексом.
По словам специалиста, помимо того, что активная интимная жизнь улучшает психологическое здоровье человека и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, занятия сексом также
Издание The Sun
Также отмечается, что секс улучшает сон, поскольку снимает стресс, а также он повышает либидо за счёт дофаминовой «системы вознаграждения».
Ранее были названы способы повышения уровня «гормона счастья» серотонина.