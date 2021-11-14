Врач рассказала о неожиданных положительных эффектах секса

Британский врач Равина Бханот в свём аккаунте TikTok рассказала о неодиданных положительных эффектах занятий сексом.

По словам специалиста, помимо того, что активная интимная жизнь улучшает психологическое здоровье человека и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, занятия сексом также укрепляют иммунитет, что особенно полезно в наступивший осенне-зимний период.

Издание The Sun подтвердило данную информацию, опубликовав новость от немецких врачей о том, что через 45 минут после оргазма в организме человека повышается количество клеток-киллеров.

Также отмечается, что секс улучшает сон, поскольку снимает стресс, а также он повышает либидо за счёт дофаминовой «системы вознаграждения».

Ранее были названы способы повышения уровня «гормона счастья» серотонина.