Названы способы повысить уровень «гормона счастья»

Серотонин — один из важнейших нейротрансмиттеров, который отвечает за хорошее настроение. Повысить его уровень поможет физическая активность, здоровый сон и правильное питание, сообщает Live 24.
Кроме того, рекомендуется добавить в меню рыбу, яйца, бобовые, говядину, твёрдые сорта сыров и молочные продукты — в них есть необходимый для синтеза серотонина белок. В ежедневном рационе необходимы овощи, фрукты, растительные масла, злаковые, орехи и семена.
Также для поддержания уровня серотонина важен режим сна — не менее 6–8 часов в сутки. Тогда организм сможет справляться со стрессом и восстанавливаться. Полезен для выработки данного нейротрансмиттера и ультрафиолет, для этого подходит пребывание на солнце — в разумных пределах, чтобы избежать термического ожога.
Кроме того,
Ранее диетолог Тамила Арсеньева посоветовала употреблять для поднятия настроения бразильский орех, устрицы, бананы, чечевицу и тёмный шоколад. Она пояснила, что бразильский орех богат селеном, который необходим для гормонального баланса.