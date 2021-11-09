Названы способы повысить уровень «гормона счастья»

Серотонин — один из важнейших нейротрансмиттеров, который отвечает за хорошее настроение. Повысить его уровень поможет физическая активность, здоровый сон и правильное питание, сообщает Live 24.

Кроме того, рекомендуется добавить в меню рыбу, яйца, бобовые, говядину, твёрдые сорта сыров и молочные продукты — в них есть необходимый для синтеза серотонина белок. В ежедневном рационе необходимы овощи, фрукты, растительные масла, злаковые, орехи и семена.

Также для поддержания уровня серотонина важен режим сна — не менее 6–8 часов в сутки. Тогда организм сможет справляться со стрессом и восстанавливаться. Полезен для выработки данного нейротрансмиттера и ультрафиолет, для этого подходит пребывание на солнце — в разумных пределах, чтобы избежать термического ожога.

Кроме того, помогает выработке серотонина секс, во время которого также выделяются эндорфины, тоже способствующие ощущению счастья.

Ранее диетолог Тамила Арсеньева посоветовала употреблять для поднятия настроения бразильский орех, устрицы, бананы, чечевицу и тёмный шоколад. Она пояснила, что бразильский орех богат селеном, который необходим для гормонального баланса.