Врач рассказала, как усилить бодрящий эффект от кофе

Сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина рассказала, что нужно делать, чтобы усилить бодрящий эффект от кофе. Для этого нужно пить его реже, к тому же есть особый приём, приводит слова эксперта РИА Новости.

Из-за упадка сил и сонливости, которые люди традиционно испытывают зимой, они начинают налегать на кофе. Однако часто употребление имеет обратный эффект и при чрезмерном употреблении напитка бодрящий эффект кофеина будет снижаться в разы.

Кофе становится менее эффективным, если пить его в большом количестве, потому что организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым. То есть вам сначала не хватает одной чашки, потом двух, трёх и так далее, — рассказала специалист.

Ещё можно использовать особый приём под названием power nap. Для этого нужно выпить чашечку кофе, а затем прилечь на полчаса поспать. В результате к моменту, когда человек проснётся, как раз начнёт действовать кофеин. А организм при этом уже получил заряд бодрости благодаря короткому сну. В этот момент человек почувствует настоящий заряд бодрости.

Но для сохранения бодрости лучше работать над режимом дня, иммунитетом, питанием, тогда необходимость в дополнительном повышении тонуса с помощью кофе не будет возникать, — посоветовала нейрофизиолог.

Ранее учёные университета Уотерлу в Канаде выяснили, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию. Это важно для таких действий, как вождение, езда на велосипеде или занятия спортом.