https://static.news.ru/photo/b7d7fc6e-6c3e-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что на разработку и испытание вакцины от нового коронавируса уйдёт не меньше года.

По его словам, нужно подтвердить, что препараты эффективны и безвредны, после чего обеспечить их достаточное производство. Райан подчеркнул, что нужно соблюдать осторожность, чтобы вакцина была абсолютно безопасной и не могла кому-либо навредить, поскольку её будут использовать миллиарды людей.

Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать, — заявил Райан в эфире BBC.

Ранее ВОЗ сообщила, что в мире разрабатывается около 20 вакцин от коронавируса. Начались испытания препарата, созданного в США, также на следующей неделе будут проводиться испытания ещё нескольких препаратов на основе нуклеиновых кислот.

NEWS.ru писал, что Национальная лаборатория Министерства энергетики США начала использовать суперкомпьютер Summit для обнаружения лекарственных соединений, который бы помогли противостоять коронавирусу. За два дня работы суперкомпьютера обнаружено 77 маломолекулярных лекарственных соединений, которые могут бороться с COVID-19.

В мире число заболевших коронавирусом составляет 310 882 человека, излечились более 95 тысяч, скончались 13 173 человека, в России за сутки число заболевших увеличилось на 61 и составило 367 человек.