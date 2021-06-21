ВОЗ оценила эффективность всех существующих вакцин против штамма «дельта»

При прохождении полного курса вакцинации все существующие препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма «дельта». Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант «дельта», вакцины остаются эффективными против тяжёлых форм заболевания и смертности. Так что это очень хороший признак, — сказала представитель ВОЗ.

Она подчеркнула, что полный уровень защиты обеспечивают две дозы вакцины. В связи с этим она рекомендовала завершить курс вакцинации всем тем, кто сделал первую прививку.

По словам Ван Керкхове, в настоящее время не существует подтверждений того, что вариант «дельта» ведёт к увеличению смертности. В то же время организация не имеет достаточного количества данных, чтобы делать окончательные выводы.

Мы знаем, что в одном исследовании, проведённом в Шотландии, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьёзность, — сообщила она.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге пояснил , что «дельта-вариант» вируса уже вытеснил другие штаммы в ряде стран. По его словам, этот вариант вируса вызывает большую озабоченность у специалистов, поскольку обладает большей заразностью и перед ним не могут устоять даже имеющие иммунитет люди. Клюге призвал не повторять ошибок прошлого года и не относиться легкомысленно к пандемии коронавируса.

Впервые мутация коронавируса под кодовым названием B.1.617 была обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Предположительно, индийский вариант схож с обнаруженными прежде в Бразилии и Южной Африке. Они более заразны, но имеющиеся на данный момент вакцины на них всё ещё действуют.