Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой

https://static.news.ru/photo/ba7f6d7e-c871-11e9-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Ralf Decker /Global Look Press

Внутреннее ядро Земли является двойным, и в нём присутствует неизвестный ранее слой. Об этом сообщили учёные Австралийского национального университета. Про исследование пишет Journal of Geophysical Research.

Учёные сопоставили ряд моделей внутреннего ядра Земли с данными о времени прохождения сейсмических волн сквозь недра планеты, полученными Международным сейсмологическим центром. Выяснилось, что имеющимся данным соответствуют несколько самых вероятных вариантов анизотропии ядра: оно обладает определённой структурой, которая влияет на скорость волн.

Ряд исследователей полагают, что материал внутреннего ядра заставляет гравитационные волны расходиться быстрее параллельно экватору. Однако другие специалисты говорят, что увеличенная скорость характерна для тех волн, которые перемещаются параллельно оси вращения планеты. В научной работе оказалась подтверждена вторая версия.

Таким образом, можно говорить, что ранняя Земля перенесла сразу два отдельных этапа охлаждения, в связи с чем кристаллы железа, составляющие внутреннее ядро, сложены по-разному и образуют более сложную структуру.

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