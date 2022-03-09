Вирусолог заявил о необходимости международного научного сотрудничества

Развивать науку без международного сотрудничества нереально, сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков «Газете.Ru». Он выразил надежду, что учёные сохранят свою сферу вне политики, несмотря на давление, которое оказывается на западные университеты.

Тот самый тезис, что наука не приемлет границ, это не философия, а финансово-экономическая, логистическая составляющая. Просто нереально её сделать в формате одной страны, даже очень большой, как наша. И чем дальше мы технологически развиваемся, тем более невероятно делать науку в отдельно взятом государстве, в замкнутом формате. Даже в Китае, хотя во многом он самодостаточен, — сказал Волчков.

Он добавил, что российской науке в сфере биотехнологий помогла пандемия коронавируса: страны оказались к ней не готовы, пришлось производить свои реагенты, тест-системы и вакцины. Но всё же сложное оборудование в России пока ниже по уровню, чем американское и европейское, отметил Волчков.

По его мнению, науке нужна «глобальная интеграция», необходимо договариваться и находить способы сотрудничать.

Ранее стало известно, что весной в России завершатся доклинические испытания первого в своём классе лекарственного препарата, который препятствует взаимодействию коронавируса с клеткой. Это средство на основе синтетической молекулы PDSTP будет существовать в форме спрея и обеспечит как профилактическое, так и лечебное действие.