Вирусолог назвал потенциально перспективным препарат по сдерживанию COVID

https://static.news.ru/photo/6b9e4da2-104f-11eb-92cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медицинский препарат, который на генном уровне смог бы остановить размножение коронавируса в организме человека, может быть очень перспективным, считает профессор кафедры вирусологии биофака МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Однако, считает он, необходимо для начала определить, как именно он будет взаимодействовать с генами и как препарат будет попадать в клетки человека, сообщил эксперт в интервью URA.RU.

Он добавил, что более точную оценку перспективности нового препарата можно дать только после изучения научных статей участников такой разработки.

Ранее NEWS.ru писал, что в России ведётся разработка препарата, который будет воздействовать непосредственно на гены размножения COVID-19 и останавливать репликацию вируса. Об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

По последним данным, за сутки в России были выявлены 14 922 новых случая заражения COVID-19. За 24 часа скончались 279 пациентов с коронавирусом, 8617 человек выписаны из больниц.