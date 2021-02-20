Вирусолог назвал особенности вакцин «КовиВак» и «Спутник V»

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» — это векторный препарат, сделанный по форме аденовируса, а «КовиВак» — цельновирионная вакцина, в которой вирус выращен в культуре ткани и инактивирован. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Вакцина «Спутник V» — это вакцина векторная. Она сделана по форме аденовируса. «КовиВак» —— это вакцина цельновирионная. Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться, — пояснил «360» Альтштейн.

По его словам, цельновирионные вакцины хорошо известны во всём мире, но единого мнения насчёт их безопасности пока нет. Вирусолог также усомнился, что цельновирионную вакцину можно производить в больших объёмах.

Как писал NEWS.ru, врач и сенатор Сергей Леонов пояснил основные различия между российскими вакцинами от коронавируса: «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником V». «ЭпиВакКорона», по его словам, является самой мягкой из вакцин, она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий. «Спутник V» эксперт назвал «усреднённой версией», реакция организма на неё достаточно активна, нередко она сопровождается повышением температуры тела. Самой ядрёной вакциной является «КовиВак». Она несёт в себе большое количество антигенов, реакция организма на неё будет более выраженная, и в результате вырабатывается более стойкий иммунитет, сообщил Леонов.

Врач посоветовал прививаться «КовиВаком» молодым и людям среднего возраста с крепким здоровьем, «ЭпиВакКороной» — пожилым, а «Спутником V» — по показаниям.