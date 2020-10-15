В ВОЗ сообщили о неэффективных лекарствах от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4e46b270-0f97-11eb-992f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич сообщил о лекарствах, которые не помогают при заражении коронавирусной инфекцией нового типа. Он сделал заявление на эту тему, комментируя полугодовые результаты тестирования препаратов на платформе тестов солидарности ВОЗ.

Клинические испытания начались в конце марта. Они проводились специалистами 30 разных мировых клиник на людях с диагностированным COVID-19.

По словам Язаревича, неэффективными в снижении смертности и лечении пациентов с коронавирусо оказались ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и комбинации с интерфероном. Он подчеркнул, что, исходя из предварительных результатов тестирования, указанные препараты либо не оказали никакого воздействия на понижение уровня летальности и выздоровление, либо их воздействие было незначительным.

16 октября ВОЗ опубликовал результаты 6 месяцев исследования терапевтических лекарств и их сочетаний для борьбы с COVID-19. Эксперты отметили, что эти средства оказались неэффективными для снижения смертности среди пациентов, которые заразились вирусом, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, распространённый препарат против коронавируса ремдесивир, которым лечили от COVID-19 даже президента США Дональда Трампа, почти не оказывает влияния на смертность от этого заболевания, говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения.