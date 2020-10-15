В ВОЗ сообщили о неэффективных лекарствах от коронавируса

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич сообщил о лекарствах, которые не помогают при заражении коронавирусной инфекцией нового типа. Он сделал заявление на эту тему, комментируя полугодовые результаты тестирования препаратов на платформе тестов солидарности ВОЗ.
Клинические испытания начались в конце марта. Они проводились специалистами 30 разных мировых клиник на людях с диагностированным COVID-19.
По словам Язаревича, неэффективными в снижении смертности и лечении пациентов с коронавирусо оказались ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и комбинации с интерфероном. Он подчеркнул, что, исходя из предварительных результатов тестирования, указанные препараты либо не оказали никакого воздействия на понижение уровня летальности и выздоровление, либо их воздействие было незначительным.
16 октября ВОЗ опубликовал результаты 6 месяцев исследования терапевтических лекарств и их сочетаний для борьбы с COVID-19. Эксперты отметили, что эти средства оказались неэффективными для снижения смертности среди пациентов, которые заразились вирусом,
Как ранее писал NEWS.ru, распространённый препарат против коронавируса ремдесивир, которым лечили от COVID-19 даже президента США Дональда Трампа, почти не оказывает влияния на смертность от этого заболевания, говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения.